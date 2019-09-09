Под Нижним Новгородом бабушки забрались в домик на дереве, спасаясь от медведей

Две пожилые женщины заблудились в лесу и, чтобы спастись от диких животных, на ночь забрались в охотничий домик на дереве. Там их после нескольких часов поиска и нашли волонтёры.

7 сентября поисково-спасательная группа "Рысь" получила информацию о двух пропавших женщинах — 77 и 65 лет, они ушли из деревни Алёшино за грибами.

Пенсионерки блуждали по лесу весь день. Когда стемнело, они нашли охотничий лабаз, где и спрятались от зверей. Там их и услышали волонтёры.

— Мы уже слышим, как они спокойно разговаривают, но не видим где, дорога прямая, а их нет! Включаю первую пониженную и начинаю медленно ехать вперёд. И тут слева: "Куда вы поехали? Мы здесь!" Поднимаю голову — сидят в охотничьем лабазе на высоте второго этажа, живы, здоровы, только пить хотят и слегка замёрзли, — рассказали волонтёры.

Оказалось, что у женщин с собой не было ни телефонов, ни еды, только немного воды.