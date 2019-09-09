Олег Кувшинников победил на выборах губернатора Вологодской области

Действующий губернатор Вологодской области Олег Кувшинников с 60,79% голосов победил на выборах главы региона. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на председателя областной избирательной комиссии.

Было обработано 100% протоколов. Второе место заняла Ольга Ширикова из ЛДПР, набравшая 25,18% голосов, третье — Маргарита Савоськина из "Справедливой России" с 7,81%, четвёртое — Алексей Рылеев из "Родины" с 1,92%. Кандидат от партии "Народный альянс" Вадим Петриенко набрал 1,53% голосов. По состоянию на 18.00 8 сентября явка составила 33,88%.

Ранее стало известно, что Бату Хасиков одержал победу на выборах главы Калмыкии.