СМИ узнали подробности нападения на полицейских в Грозном

Открывший огонь по сотрудникам полиции в Грозном планировал атаку на правоохранителей. Об этом помощник главы Чечни по связям со СМИ Ахмед Дудаев сообщил РИА "Новости".

— Сотрудники полиции в Грозном сработали на отлично. Отрабатывая оперативную информацию, они попытались задержать преступника, который планировал совершить нападения на стражей порядка, он начал стрелять и его пришлось уничтожить, — заявил Дудаев.

Примечательно, что ни один из сотрудников полиции не пострадал при атаке Азиева.

Ранее Лайф публиковал видео с места происшествия.