Названо растение, способное противостоять раку

Учёные выяснили, что имбирь может быть полезен в борьбе с раком благодаря своим лечебным и противовоспалительным свойствам, сообщает портал "Дни.ру".

Как растение-антиоксидант, имбирь нейтрализует вредные свободные радикалы в организме, что снижает вероятность заболевания раком. Отмечается, что имбирь убивает раковые клетки яичника быстрее и безопаснее любых препаратов. Также он способен предотвращать воспаление кишечника.

Секрет лечебных свойств имбиря кроется в веществе гинтерол, входящем в его состав. Именно благодаря ему растение помогает облегчить боль при травмах и воспалительных заболеваниях.