Пассажир умер на борту "Аэрофлота"

На борту самолёта "Аэрофлота", следовавшего рейсом Владивосток — Москва, скончался пассажир. Предварительно установлено, что у него остановилось сердце. Об этом сообщает агентство "Москва".

— Рейс СУ 1701 совершил посадку в аэропорту Нижний Новгород. Во время полёта пассажир 1956 года рождения почувствовал себя плохо, командиром воздушного судна было принято решение посадить самолёт в ближайшем аэропорту для оказания скорой медицинской помощи, — сообщила агентству старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.

Однако, когда на борт поднималась реанимация, пассажир уже скончался. Из Нижнего Новгорода борт вылетел в Москву в 11:40.