Среди задержанных на режимном объекте "Роскосмоса" оказались иностранцы

Некоторые из неизвестных, задержанных на режимном объекте "Роскосмоса" в Подмосковье, оказались иностранцами. Об этом рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

— Это выяснит полиция, кто они такие... Обращайтесь в полицию, там много чего интересного нашли. Я думаю, не только полиция ими будет интересоваться, — там политическая принадлежность и гражданство некоторых ребят интересны, — цитирует Рогозина ТАСС.

Напомним, ранее служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП), который входит в "Роскосмос", задержала 17 человек, которые проникли на территорию этого режимного объекта. Неизвестные хотели отснять фото на крыше и внутри здания, а затем опубликовать их в Интернете.