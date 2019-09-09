В Нижнем Новгороде умер мальчик, пытавшийся спасти деда из горящей бани

В ожоговом центре Нижнего Новгорода умер шестилетний мальчик, пытавшийся спасти своего дедушку из пожара на даче. Об этом родственница ребёнка написала в соцсетях.

По данным Лайфа, трагедия произошла в Прионежском районе Карелии 30 августа. Внук с дедушкой пошли топить баню. Пенсионеру стало плохо, и он потерял сознание, после чего вспыхнуло пламя. По предварительным данным, это произошло во время розжига печи.

Ребёнок не испугался огня и попытался вытащить дедушку, но в результате загорелся сам. Выбежав из бани, он стал звать на помощь. Бабушка мальчика, готовившая ужин в доме, через окно увидела происходящее и поспешила на помощь. Но было уже слишком поздно, дедушка скончался на месте. Ребёнок с ожогом 90% поверхности тела был доставлен в клинику Нижнего Новгорода, где 9 сентября умер.