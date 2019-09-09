Трагедия на рыбалке. Под Вологдой отец подозревается в расправе над сыновьями

И предполагаемый убийца, и обе жертвы в момент происшествия были пьяны. Ведётся следствие.

Пенсионер отправился на рыбалку со своими взрослыми сыновьями на реку Сухону. Вскоре их тела обнаружили в Сокольском районе Вологодской области. Одного нашли в лодке — мужчине перерезали горло. Рядом со вторым, застреленным, спал пьяный отец. Предположительно, страшное убийство на почве бытовой ссоры совершил именно он.

— Шестого сентября на острове, расположенном в акватории реки Сухоны на территории Сокольского района Вологодской области, обнаружены тела мужчины 1981 года рождения с колото-резаным ранением и его брата 1982 года рождения с огнестрельным ранением. По прибытии на место происшествия следователями обнаружен отец погибших 1958 года рождения в состоянии опьянения, — сообщает СУ Следственного комитета РФ по Вологодской области.

О чём именно спорили отец и сыновья, пока не известно, однако рыбалка сопровождалась большим количеством алкоголя, и, вероятно, он сыграл роковую роль в судьбе молодых людей.

Информационное агентство "Северинформ" сообщает, что ранее мужчина неоднократно пытался кодироваться, в состоянии алкогольного опьянения у него случались галлюцинации.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство двух лиц". Протрезвев, мужчина отказался давать показания, но следственные органы с большой долей вероятности считают его виновным. Он арестован.

Ранее Лайф сообщал, что на Камчатке расследуют уголовное дело против матери, которая подозревается в убийстве двоих детей. Женщина решила их утопить и потащила в воду. Крики детей услышал находящийся неподалёку мужчина, который вызвал полицию. По неподтверждённым данным, младший ребёнок погиб на месте, старший — в реанимации.