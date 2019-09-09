Путин поздравил Рахмона с Днём независимости Таджикистана

В Кремле отмечают высокий уровень отношений между Москвой и Душанбе, налаженный политический диалог и взаимовыгодное сотрудничество в самых разных сферах.

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону по случаю национального праздника — Дня независимости. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

Глава государства высоко оценил продвижение Таджикистана по пути экономического и социального развития, а также отметил конструктивную роль республики как в региональных, так и в международных делах.

— Путин с удовлетворением отметил высокий уровень российско-таджикистанских отношений, налаженный между двумя государствами содержательный политический диалог, взаимовыгодное сотрудничество в самых разных сферах, — добавили в Кремле.

Напомним, этим летом российский лидер летал в Душанбе с официальным визитом. В середине июня там проходило заседание глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии при участии девяти стран: России, Китая, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Турции, Катара, Бангладеш, Шри-Ланки.

После этого у Путина была беседа с Рахмоном по телефону, в ходе которой он поблагодарил его за гостеприимство.