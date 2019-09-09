Песков заявил об успешной избирательной кампании для "Единой России"

Избирательная кампания, которая прошла по стране, была "весьма и весьма успешной" для партии "Единая Россия", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— В целом прошедшая избирательная кампания по России была весьма и весьма успешной для партии "Единая Россия". Где-то мест больше, где-то мест меньше, но в целом по стране партия показала своё политическое лидерство, — заявил представитель Кремля.

Песков также оценил и сами выборы. По его словам, они прошли "достаточно ровно" и в рабочей атмосфере.

Выборы проходили во всех 85 субъектах Федерации, было открыто более 48 тысяч избирательных участков. В 16 регионах жители выбирали главу региона, в Ингушетии это делали депутаты. В 13 регионах голосовали за кандидатуры членов региональных парламентов.