Песков объяснил, почему Путин не стал встречать освобождённых россиян

В Кремле заявили, что глава государства приложил достаточно усилий, чтобы их обмен вообще состоялся.

Президент России Владимир Путин не присутствовал в аэропорту во время встречи освобождённых по договорённостям с Украиной граждан, поскольку это не является прерогативой Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

— Глава государства свою часть пути прошёл для того, чтобы этот обмен мог состояться, — указал он. — И это является главным, а не приезд или неприезд в аэропорт.

Напомним, что обмен между Россией и Украиной был совершён 7 сентября по формуле "35 на 35". Лайф опубликовал полный список россиян и украинцев, переданных в рамках достигнутых договорённостей. В их числе глава портала РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский, а с другой стороны — осуждённые в России Роман Сущенко и Олег Сенцов.