Кремль рассчитывает на непредвзятое расследование вмешательства Google в выборы

В Кремле рассчитывают, что думской комиссией будет проведено непредвзятое расследование данных о вмешательстве в выборы в РФ со стороны Google и Facebook. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Оставим это на усмотрение комиссии. Мы надеемся, что будет абсолютно непредвзятое рассмотрение этого вопроса, со всеми нюансами и аспектами, — заявил представитель Кремля.

Как сообщал Лайф, ранее Google и Facebook уличили в попытке вмешательства в российские выборы. Соцсеть подозревают в агитации в день тишины, а поисковик — в распространении рекламы системы умного голосования, продвигаемой Алексеем Навальным.