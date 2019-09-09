Кремль рассчитывает на непредвзятое расследование вмешательства Google в выборы

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко

В Кремле рассчитывают, что думской комиссией будет проведено непредвзятое расследование данных о вмешательстве в выборы в РФ со стороны Google и Facebook. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Оставим это на усмотрение комиссии. Мы надеемся, что будет абсолютно непредвзятое рассмотрение этого вопроса, со всеми нюансами и аспектами, — заявил представитель Кремля.

Как сообщал Лайф, ранее Google и Facebook уличили в попытке вмешательства в российские выборы. Соцсеть подозревают в агитации в день тишины, а поисковик — в распространении рекламы системы умного голосования, продвигаемой Алексеем Навальным.

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