Гимнастка Солдатова рассказала о самочувствии после обморока

Российская спортсменка, напугавшая болельщиков потерей сознания, заверила, что с ней всё нормально.

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова, потерявшая сознание во время турнира в Португалии, записала видео для своих болельщиков в "Инстаграм". Она поблагодарила всех за беспокойство и сообщила, что готова вылетать в Москву.

— Хочу сказать огромное спасибо, кто поддерживал меня на этих соревнованиях. Знаю, что многих напугала тем, что снялась, но это были меры предосторожности. Сейчас со мной всё отлично, чувствую себя прекрасно. Сегодня вечером возвращаюсь в Москву, — обратилась к подписчикам Александра.

Тренер гимнастки Анна Дьяченко ранее сообщила ТАСС, что Солдатовой стало плохо во время выполнения одного из упражнений. В целях предосторожности тренер решила прервать участие спортсменки в турнире.

Отметим, что Солдатова должна была участвовать в чемпионате мира по художественной гимнастике, который пройдёт в Баку с 16 по 22 сентября. Решение о том, стоит ли ей выходить на арену, примет главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова.

21-летняя Солдатова является четырёхкратной чемпионкой мира. Кроме того, на её счету три серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств, а на чемпионатах Европы она трижды брала золото.