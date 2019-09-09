Ирина Салтыкова раскрыла неожиданный способ сохранения молодости

Певица Ирина Салтыкова раскрыла секрет своей неувядающей красоты. По словам артистки, она никогда не посещает спортзал и косметолога.

— Красивый тот, кто никому не завидует. Это абсолютная правда. Я иногда долгое время вообще не ухаживаю за собой и прекрасно выгляжу. Все спрашивают: что ты с собой сделала, я говорю — ничего. Вот поэтому и хорошо, — приводит News.ru слова Салтыковой.

По словам 53-летней певицы, секрет её молодости кроется во внутреннем настрое, прогулках на свежем воздухе, массаже и разумных ограничениях в еде. Артистка рассказала, что раньше часто делала различные маски, но результат её не удовлетворил. В итоге Салтыкова пришла к выводу, что усиленный уход лишь вредит.

Что касается посещения спортзала, певица отметила, что "хоть на месяц остановишься — и тебя разнесёт. А это психологическая травма".