Актёр из "Реальных пацанов" стал депутатом в Пермском крае

Актёр Армен Бежанян, известный по роли Арменки в популярном сериале "Реальные пацаны", избран депутатом Осинской городской думы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на избирком Пермского края.

— Депутатом Осинской городской думы первого созыва по шестому округу избран директор ООО "Главное осинское лесное хозяйство" Армен Бежанян, — говорится в сообщении.

Бежаняну удалось стать депутатом с третьего раза. Ранее в 2013 и 2016 годах он не смог набрать нужное количество голосов. На этот раз за актёра проголосовало 197 человек, или 47,58% избирателей.

Первая серия "Реальных пацанов" вышла в 2010 году. Бежанян играет в сериале роль торговца обувью.