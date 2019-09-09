Актёр из "Реальных пацанов" стал депутатом в Пермском крае

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Фото © VK / Армен Бежанян

Актёр Армен Бежанян, известный по роли Арменки в популярном сериале "Реальные пацаны", избран депутатом Осинской городской думы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на избирком Пермского края.

Депутатом Осинской городской думы первого созыва по шестому округу избран директор ООО "Главное осинское лесное хозяйство" Армен Бежанян, — говорится в сообщении.

Бежаняну удалось стать депутатом с третьего раза. Ранее в 2013 и 2016 годах он не смог набрать нужное количество голосов. На этот раз за актёра проголосовало 197 человек, или 47,58% избирателей.

Первая серия "Реальных пацанов" вышла в 2010 году. Бежанян играет в сериале роль торговца обувью.

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