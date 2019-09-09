В Кремле оценили результаты выборов в России

8 сентября, в единый день голосования, в 85 регионах России прошли выборы разного уровня.

Выборы в России 8 сентября прошли ровно и в рабочей атмосфере. Такую оценку результатам единого дня голосования дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что итоги выборов в Мосгордуму свидетельствуют о том, что размышления политологов о "протестном голосовании" не подтвердились.

— Нет, мы не склонны с этим соглашаться. Наоборот, результаты выборов свидетельствуют о том, что все размышления политологов о "протестном голосовании" не подтвердились, — сказал он.

Также Песков добавил, что избирательная кампания, которая прошла по стране, была "весьма и весьма успешной" для партии "Единая Россия".

Напомним, 8 сентября, в единый день голосования, в 85 регионах России прошли выборы разного уровня. В 16 регионах жители выбирали главу региона, в Ингушетии это делали депутаты. В 13 регионах голосовали за кандидатуры членов региональных парламентов.