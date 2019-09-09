В онкоцентре им. Блохина опровергли данные СМИ о массовом увольнении сотрудников

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Фото © НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина

В онкологическом центре имени Н.Н. Блохина опровергли сообщения СМИ о массовом увольнении сотрудников. Об этом сообщается на сайте медучреждения.

Никто из сотрудников не уволен и не подвергается психологическому давлению. Массовых увольнений в НИИ ДОиГ нет, — говорится в заявлении администрации.

Ранее СМИ сообщили, что врачи якобы массово уволились из онкоцентра в связи с приходом на пост руководителя НИИ детской онкологии и гематологии Светланы Варфоломеевой.

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