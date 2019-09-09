Общественная палата проведёт экстренное заседание из-за фейков на выборах

Общественная палата проведёт экстренное заседание из-за распространения фейковой информации во время единого дня голосования. Мероприятие состоится 11 сентября. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу ОП РФ.

— По итогам вчерашнего горячего единого дня голосования мы приняли решение об экстренном заседании рабочей группы ОП РФ по защите прав пользователей сети Интернет, развитию и обеспечению безопасности Интернета, — заявил председатель Комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Кроме того, на заседании обсудят деятельность компании Google, которая проигнорировала призыв Роскомнадзора соблюдать правила агитации в день тишины и выборов.

Ранее сообщалось, что в Северной столице зафиксировали фейковые сообщения о нарушениях на избирательных участках. В частности, просмотр видеокамер не подтвердил вброс на УИК № 1538.