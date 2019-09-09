В Венеции хотят запретить курение на улицах

Власти Венеции намерены ввести запрет на курение на открытом воздухе. Об этом заявил мэр города Луиджи Бруньяро.
Как сообщает Ассоциация туроператоров России, в первую очередь планируется запретить курение на площади Сан-Марко и на мосту Риальто. Бруньяро решил ввести подобные ограничения в своём городе после визита в Токио. По мнению градоначальника, подобная мера улучшит комфорт городской среды и избавит жителей от пассивного курения. Кроме того, дворникам не придётся убирать окурки, брошенные на землю.
Отмечается, что власти Венеции планируют раздавать туристам специальные портативные контейнеры и пепельницы, чтобы те не засоряли улицы города.
Ранее сообщалось, что круизным лайнерам запретили заходить в центр Венеции из-за разрушения фундамента города.
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