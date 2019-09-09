В Венеции хотят запретить курение на улицах

Идея ввести такое ограничение пришла мэру города после посещения столицы Японии.

Власти Венеции намерены ввести запрет на курение на открытом воздухе. Об этом заявил мэр города Луиджи Бруньяро.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России, в первую очередь планируется запретить курение на площади Сан-Марко и на мосту Риальто. Бруньяро решил ввести подобные ограничения в своём городе после визита в Токио. По мнению градоначальника, подобная мера улучшит комфорт городской среды и избавит жителей от пассивного курения. Кроме того, дворникам не придётся убирать окурки, брошенные на землю.

Отмечается, что власти Венеции планируют раздавать туристам специальные портативные контейнеры и пепельницы, чтобы те не засоряли улицы города.

Ранее сообщалось, что круизным лайнерам запретили заходить в центр Венеции из-за разрушения фундамента города.