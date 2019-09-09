20 лет трагедии на улице Гурьянова. В Москве почтили память жертв теракта

В Москве вспомнили жертв теракта в доме № 19 на улице Гурьянова, который произошёл 20 лет назад. Траурное мероприятие состоялось в 15:00 у мемориала, который установлен на месте того самого дома.

Участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы.

8 сентября 1999 года в 23 часа 58 минут в жилом доме на улице Гурьянова в Москве прогремел мощный взрыв. Теракт унёс жизни 106 человек. Более 900 пострадали. Два подъезда девятиэтажки были полностью разрушены. Сотни людей оказались под завалами. Этот взрыв стал частью целой серии кровавых терактов в сентябре 1999 года.