СМИ: В Якутии сотрудник ФСИН убил проститутку и покончил с собой

В Якутии сотрудник ФСИН убил проститутку, после чего покончил с собой. Об этом сообщает издание FlashSiberia со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— По предварительным данным, сотрудник ФСИН по месту жительства убил женщину, оказывавшую услуги сексуального характера, — говорится в сообщении.

После этого он прибыл в исправительную колонию в посёлке Табага неподалёку от Якутска, где и наложил на себя руки. Инцидент произошёл 7 сентября. На следующий день в Якутск из Москвы прибыла группа ФСИН для проведения проверки.

Пресс-служба регионального управления СКР сообщает, что по факту обнаружения тела 30-летней уроженки Читинской области с множественными ножевыми ранениями возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".