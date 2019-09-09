Россиянин создал самую завышенную в мире "приору" и сразу нарвался на штраф

В Краснодаре создали самый высокий в мире автомобиль "Лада-Приора". Хозяин машины Вага Адреналин рассказал Лайфу о своём изобретении.

— Я подумал, все занижают "приоры", а мы завысим! Вот сколько можно, столько и завысим! Это моя машина "Приора", мы для неё специально варили детали, они металлические. Размер R72. Весь металл вышел около 100 000 рублей, — рассказал Вага.

Но, судя по всему, в таком виде автомобиль пробудет недолго. Им уже заинтересовались сотрудники ГИБДД, выписавшие штраф в размере 500 рублей. Кроме того, за ближайшие десять дней Вага должен вернуть "приоре" стандартный вид, иначе её снимут с учёта.