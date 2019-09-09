В России ограничат правила парковки для инвалидов III группы

Соответствующий проект разработали в Минтруде, он проходит процедуру независимой антикоррупционной экспертизы.

Минтруд РФ собирается уточнить порядок парковки для инвалидов III группы — право бесплатно парковать авто предлагают предоставить только тем, кто испытывает трудности с передвижением.

18 июля вступили в силу поправки в закон, позволяющие с 2020 года парковаться на спецместах не только инвалидам I и II групп, но и инвалидам III группы. При этом сейчас правительство должно детализировать порядок парковки для этой категории.

— Минтруд предлагает давать право на парковку инвалидам III группы, только если у них есть ограничения к передвижению любой из трёх степеней выраженности (I, II или III степени), — отмечает "Интерфакс".

В России около 11,2 млн инвалидов, из них 4,5 млн — инвалиды III группы (40%).