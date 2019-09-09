В Москве жестоко избили работника супермаркета, помешавшего краже — видео

В Москве неизвестные жестоко избили работника супермаркета. Инцидент произошёл вечером 8 сентября на юго-востоке столицы. Об этом сообщает Пятый канал.
Несколько человек ворвались в магазин с ножами и битами и избили администратора. Позже он рассказал, что за несколько часов до нападения предотвратил кражу. Пострадавший предполагает, что таким образом ему хотели отомстить. На месте происшествия работают правоохранители, обстоятельства случившегося выясняются.
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