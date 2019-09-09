Рэпер Серёга захотел стать гражданином Украины

Исполнитель отметил, что встретил в Незалежной девушку, которая стала матерью его детей.

Белорусский рэпер Сергей Пархоменко, также известный как Серёга, заявил о желании получить украинское гражданство.

— Я недавно принял решение получить украинский паспорт. Украина для меня — это свобода. Я хочу быть здесь, среди этих людей. Это моя земля. Мне здесь хорошо, — сказал Серёга в эфире шоу "Танцы со звёздами".

Рэпер рассказал, что встретил на Украине девушку, которая стала матерью его детей. Также там живёт его дядя, с которым музыкант хотел бы восстановить отношения. Сейчас артист имеет бессрочный вид на жительство в этой стране.

В России Серёга приобрёл известность после исполнения хита "Чёрный бумер". Также в его репертуаре такие популярные песни, как "Возле дома твоего" и "Король ринга".