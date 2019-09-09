Актёр снимется в роли героя по имени майор Мэтт Мэйсон, которого в прошлом веке создала компания Mattel.

Американский актёр Том Хэнкс сыграет игрушечного космонавта в полнометражном фильме компании Paramount Pictures, сообщает Variety.

— Лауреат премии "Оскар" [Том Хэнкс] сыграет главную роль в полнометражном художественном фильме про игрушечного героя по имени майор Мэтт Мэйсон, созданного компанией Mattel в 1960-х годах, — сообщает издание.

Также отмечается, что в основу сюжета ляжет рассказ обладателя Пулитцеровской премии Майкла Шейбона. Сценарий к фильму напишет Акива Голдсман, который уже работал с Хэнксом над картинами "Код да Винчи" и "Ангелы и демоны".

Ни один из перечисленных изданием участников будущего фильма пока официально не подтвердил своего участия в нём.

Напомним, ранее в Интернете появилось видео, на котором Том Хэнкс на спор ограбил магазин с сувенирами. Актёр схватил ростовое изображение самого себя и убежал со словами "Я Том Хэнкс, и я забираю это".