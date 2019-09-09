В Чувашии школьный автобус столкнулся с внедорожником, есть пострадавшие

В Чувашии школьный автобус столкнулся с внедорожником. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

ДТП произошло на 25-м километре автодороги Комсомольское — Яльчики неподалёку от деревни Малая Ерыкла. Отмечается, что водитель внедорожника пошёл на обгон в запрещённом месте. Автобус в это время совершал поворот.

Пользователи соцсетей уточняют, что среди пострадавших 12-летний мальчик и 16-летняя девочка. По предварительным данным, они получили ушибы. У водителя автобуса подозрение на перелом. На месте происшествия работают экстренные службы.