В Чувашии школьный автобус столкнулся с внедорожником, есть пострадавшие

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В Чувашии школьный автобус столкнулся с внедорожником. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/jest21" target="_blank">Новости Чебоксар</a></p>

ДТП произошло на 25-м километре автодороги Комсомольское — Яльчики неподалёку от деревни Малая Ерыкла. Отмечается, что водитель внедорожника пошёл на обгон в запрещённом месте. Автобус в это время совершал поворот.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/jest21" target="_blank">Новости Чебоксар</a></p>

Пользователи соцсетей уточняют, что среди пострадавших 12-летний мальчик и 16-летняя девочка. По предварительным данным, они получили ушибы. У водителя автобуса подозрение на перелом. На месте происшествия работают экстренные службы.

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