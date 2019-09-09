Первый в мире плавучий атомный энергоблок прибыл на Чукотку — видео

Уникальный проект реализуется в России с 2007 года, ввод в эксплуатацию ПАТЭС намечен на вторую половину 2019 года, она станет самой северной АЭС в мире.

В город Певек прибыл первый в мире плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов". Его путь из Мурманска на Чукотку начался 23 августа.

Свидетелями исторического момента стали местные жители. Судно транспортировали с помощью буксиров: один из них тянет электростанцию, другой тормозит, а третий, запасной, идёт рядом. Сейчас ПЭБ находится на якорной стоянке в нескольких сотнях метров от берега, швартовка планируется 13 сентября.

Самый северный город России Певек станет местом постоянной работы плавучей АЭС. Станция будет обеспечивать светом и теплом жителей и предприятия региона, также она может использоваться для опреснения морской воды. ПАТЭС должна заменить отслужившую свой срок Билибинскую АЭС.

Строительство ПАТЭС велось на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. После этого плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" отправился в Мурманск, где в него было загружено ядерное топливо. Далее он продолжил путь в Певек.