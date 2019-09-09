Уровень безработицы в России достиг исторического минимума

Он составил 4,4%, то есть 3,3 млн человек. Это наименьший показатель с 1991 года.

В России уровень безработицы в июне достиг рекордного минимума с 1991 года и составил 3,3 млн человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.

— Так, общий уровень безработицы в России снизился в июне 2019 года до 4,4%, достигнув исторического минимума с 1991 года. Общая численность безработных в России составила на конец июня 3,3 млн человек, — рассказал источник агентству.

Также отмечается, что ситуация на рынке труда в 2019 году продолжает быть стабильной. За первое полугодие зарегистрировано 885,4 тысячи безработных. Это цифра на 18,7% больше показателей за прошлый год. В ведомстве объясняют это увеличением пособия по безработице.

Напомним, ранее в Москве был зафиксирован самый низкий уровень безработицы среди регионов России — 30,5 тысячи безработных, что составило 0,42%.