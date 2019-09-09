Болельщик подарил Дзюбе "икону" с его ликом

Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба получил в подарок от болельщика свой портрет с нимбом вокруг головы. Об этом в "Инстаграме" рассказал автор подарка Игорь Полуэктов из Калининграда.

Около года назад во время матча Лиги Наций между сборными России и Швеции группа болельщиков, включая Полуэктова, нарядилась в костюмы популярного юмористического шоу 90-х "Каламбур". Тогда Дзюба подарил своему фанату футболку, в которой провёл матч. Теперь болельщик решил отблагодарить нападающего. Торжественное вручение портрета состоялось в гостинице Radisson Hotel.

Сборная России 9 сентября в Калининграде проведёт отборочный матч чемпионата Европы 2020 года против команды Казахстана.