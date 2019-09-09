Беглов лидирует на выборах губернатора Санкт-Петербурга с 64,45% голосов

Врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах губернатора Северной столицы с 64,45% голосов после обработки всех протоколов, за исключением цифровых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на горизбирком.

— По результатам обработки протоколов УИК на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей Беглов набрал 64,45%, — сообщили агентству.

В горизбиркоме пояснили, что ещё не были учтены данные протоколов с цифровых избирательных участков, но там проголосовало только 402 жителя Северной столицы.

Выборы в Петербурге были организованы на 1944 участках, включая 1898 постоянных и 46 временных.