Роспотребнадзор назвал ложным сообщение о вспышке пневмонии в московском роддоме

По итогам эпидемиологического расследования только у одной девочки была выявлена врождённая пневмония.

Роспотребнадзор не обнаружил доказательств вспышки внутриутробной пневмонии у младенцев в московском роддоме № 4. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

— Ни одной вспышки инфекций среди новорождённых, связанной с оказанием медицинской помощи, в текущем году в роддоме не было, — говорится в сообщении.

По итогам эпидемиологического расследования у одной девочки была диагностирована врождённая пневмония. Отмечается, что период беременности её матери протекал с серьёзными осложнениями.

Ранее в Сети появилась информация о том, что в роддоме № 4 при ГКБ имени Виноградова якобы произошла вспышка внутриутробной пневмонии. Сообщалось, что данный диагноз подтвердился у пяти младенцев, родившихся за последние семь дней. Главный врач роддома Ольга Шарапова опровергла эту информацию. Медик отметила, что внутриутробная пневмония передаётся от матери к ребёнку и между детьми распространяться не может.