Лавров надеется на отмену Киевом агрессивных решений "режима Порошенко"

Глава МИД России выразил надежду, что обмен заключёнными между Россией и Украиной поможет наладить ситуацию в Донбассе.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что надеется на отмену антироссийских решений, принятых на Украине при Петре Порошенко, сообщает ТАСС.

— Мы выразили удовлетворение состоявшимся позавчера обменом "35 на 35". Мы надеемся, что это добрый знак, который позволит рассчитывать, что параллельно с урегулированием в Донбассе и российско-украинские отношения будут нормализовываться, и те агрессивные и антироссийские решения, которые принимал режим Порошенко, будут отозваны с целью обеспечить в наших отношениях взаимное уважение и уважение национальных меньшинств на Украине и в РФ, — сказал Лавров на совместной конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны РФ и Франции в формате "2+2".

Также министр отметил, что Россия позитивно оценила заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он заинтересован в урегулировании ситуации в Донбассе через работу "нормандского формата".

Напомним, 7 сентября произошёл обмен заключёнными между Россией и Украиной по формуле "35 на 35".