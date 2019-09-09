Выжившие в теракте 11 сентября массово заболели раком

Специалисты полагают, что число онкобольных будет увеличиваться, ведь "возрастной рак" способен проявиться спустя 20–30 лет после катастрофы.

У четырёх тысяч пострадавших в теракте 11 сентября 2001 года были диагностированы онкологические заболевания. Об этом сообщается в научном журнале Lancet.

Учёные на протяжении 15 лет наблюдали за выжившими в теракте. Медики следили за здоровьем шести тысяч жителей Нью-Йорка, десяти тысяч спасателей и волонтёров, помогавших пострадавшим. Программа федеральной помощи начала действовать в 2004 году. Прошедшим летом власти Штатов расширили список людей, попадающих под эту программу, до 21 тысячи человек.

У четырёх тысяч из них были найдены различные онкологические заболевания, превалировали рак простаты, рак кожи и рак молочных желёз. По данным исследователей, число онкологических заболеваний среди этой группы увеличилось с 10% до 30% за последнее время.

Специалисты полагают, что число онкобольных будет увеличиваться, ведь "возрастной рак", в частности, поражающий лёгкие и желудочно-кишечный тракт, способен проявиться спустя 20–30 лет после катастрофы.

Напомним, страшный теракт, унёсший жизни 2977 человек, произошёл в США 11 сентября 2001 года. Утром того дня четыре группы террористов захватили четыре рейсовых пассажирских авиалайнера и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в здание Пентагона.

Экс-агент ЦРУ в своей книге заявил, что президент России Владимир Путин предупреждал лидера США Джорджа Буша — младшего об угрозе атак 11 сентября.