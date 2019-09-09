Лавров встретился с Вышинским

Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл встречу с главным редактором РИА "Новости-Украина" Кириллом Вышинским. Министр во время беседы выразил надежду, что освобождение журналиста станет шагом к нормализации отношений Москвы и Киева.

— Добро пожаловать на свободу. Очень рады вас приветствовать, смотрели репортаж — эмоциональный, — приводит слова Лаврова РИА "Новости".

Вышинский ещё раз поблагодарил Лаврова за поддержку и помощь в его освобождении.

Напомним, обмен между Россией и Украиной был совершён 7 сентября по формуле "35 на 35". Лайф опубликовал полный список россиян и украинцев, переданных в рамках достигнутых договорённостей. В их числе глава портала РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский, а с другой стороны — осуждённые в России Роман Сущенко и Олег Сенцов.