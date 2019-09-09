CNN узнал о вывозе из России "ценного агента" США в 2017 году

В 2017 году США провели секретную операцию по вывозу из России своего "ценного агента", опасаясь его разоблачения. Об этом сообщает CNN со ссылкой на "многочисленные" источники в администрации Дональда Трампа.

По данным СМИ, такое решение могло быть продиктовано тем, что "президент Трамп и его администрация неоднократно небрежно обращались с секретной информацией", что могло привести к раскрытию агента "высокого уровня".

Решение было принято якобы после встречи главы Белого дома с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в мае 2017 года, в ходе которой обсуждались секретные разведданные, касающиеся ИГИЛ* и предоставленные Израилем. Тогда в Вашингтоне якобы и подняли вопрос о возможности раскрытия источников информации.

Источник телекомпании отмечает, что отзыв этого агента имел серьёзные последствия.

При этом представитель ЦРУ Бриттани Брамелл назвала информацию CNN об операции "неточной".

— Вводящие в заблуждение спекуляции относительно того, что обращение президента с секретными данными, к которым он имеет доступ на ежедневной основе, стало причиной предполагаемой операции по вывозу агента, неточны, — отметила она.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.