Эксперт назвал прошедших в МГД оппозиционных кандидатов предсказуемыми фигурами

Таким образом, политолог подчеркнул, что все усилия внесистемной оппозиции не дали значительных результатов.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский в беседе с Лайфом заявил, что оппозиционные кандидаты, прошедшие в Московскую городскую думу, являются предсказуемыми фигурами.

— Изначальный прогноз был, что оппозиция может получить 15–18 мандатов, сейчас они получили 20. Это всё предсказуемые фигуры. Эффективность всех усилий со стороны оппозиции несистемной не дала значительного улучшения результатов, — подытожил политолог.

Ранее стало известно, что Мосгоризбирком обработал 100% протоколов на выборах в столичную городскую думу. По результатам подсчётов самовыдвиженцы заняли 26 мест, КПРФ получила 13 мест, а "Яблоко" и "Справедливая Россия" — по три места. С полным списком депутатов можно ознакомиться в материале Лайфа.