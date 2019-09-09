Эксперт назвал прошедших в МГД оппозиционных кандидатов предсказуемыми фигурами

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Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Таким образом, политолог подчеркнул, что все усилия внесистемной оппозиции не дали значительных результатов.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский в беседе с Лайфом заявил, что оппозиционные кандидаты, прошедшие в Московскую городскую думу, являются предсказуемыми фигурами.

Изначальный прогноз был, что оппозиция может получить 15–18 мандатов, сейчас они получили 20. Это всё предсказуемые фигуры. Эффективность всех усилий со стороны оппозиции несистемной не дала значительного улучшения результатов, — подытожил политолог.

Ранее стало известно, что Мосгоризбирком обработал 100% протоколов на выборах в столичную городскую думу. По результатам подсчётов самовыдвиженцы заняли 26 мест, КПРФ получила 13 мест, а "Яблоко" и "Справедливая Россия" — по три места. С полным списком депутатов можно ознакомиться в материале Лайфа.

Автор:
НН
Никита Никонов
Соавторы:
Ольга  Годуненко
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