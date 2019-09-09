Клип Тимати и Гуфа набрал миллион дизлайков на YouTube

Клип двух рэперов — Тимати и Гуфа — на песню "Москва" набрал миллион дизлайков на YouTube за пару дней. При этом всего запись посмотрело чуть более трёх миллионов пользователей.

Клип был опубликован 7 сентября — в День города.

Рэперов буквально захейтили, обвинив в продажности.

— Поздравляю с 1 млн дизов, парни! — пишут некоторые юзеры в комментариях под видео.

— Мне не стыдно, мне не заплатили, и я не спасаю бизнес. Я придерживаюсь своей позиции и не "переобуваюсь" на потребу толпы, — в ответ заявил Тимати, написав об этом в своём инстаграме.

Гуф также отметил, что никакого заказа на клип не было.

К слову, ежегодное видео YouTube Rewind, рассказывающее о главных событиях видеохостинга в 2018 году, набрало целых 16 миллионов дизлайков, а клип Джастина Бибера на песню Baby — 10 миллионов.