Опубликованы фото с берега камчатской бухты, в которой мать утопила своих детей

Камчатское информационное агентство "Кам 24" опубликовало фотографии с берега бухты Крашенинникова в Вилючинске, где женщина утопила двух своих детей.

На кадрах можно увидеть детскую коляску, расстеленное на песке клетчатое одеяло и ведёрко с жёлтой лопаткой. Именно на этой коляске 27-летняя Екатерина привезла к бухте свою полуторамесячную дочь. Ведёрко и лопатка, вероятно, принадлежали её пятилетнему сыну.

Ранее Лайф сообщал, что в момент убийства своих детей Екатерина кричала, что "её все бросили". О том, что толкнуло женщину на столь страшный поступок, читайте в материале Лайфа.