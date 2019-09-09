Опубликованы фото с берега камчатской бухты, в которой мать утопила своих детей

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Фото © ИА "Кам 24"

Камчатское информационное агентство "Кам 24" опубликовало фотографии с берега бухты Крашенинникова в Вилючинске, где женщина утопила двух своих детей.

<p>Фото © <a href="https://www.kam24.ru/uploads/thumb1130_2_85fb71832449efedadde5d757e3efb60.jpg" target="_blank">ИА &#34;Кам 24&#34;</a></p>

На кадрах можно увидеть детскую коляску, расстеленное на песке клетчатое одеяло и ведёрко с жёлтой лопаткой. Именно на этой коляске 27-летняя Екатерина привезла к бухте свою полуторамесячную дочь. Ведёрко и лопатка, вероятно, принадлежали её пятилетнему сыну.

Ранее Лайф сообщал, что в момент убийства своих детей Екатерина кричала, что "её все бросили". О том, что толкнуло женщину на столь страшный поступок, читайте в материале Лайфа.

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