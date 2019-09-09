В Мурманске медвежонка вызволили из плена, где его держали на хлебе и воде

Выхаживать косолапого будут в специальном реабилитационном центре. Окрепнув, он должен будет научиться выживать в дикой природе.

В Мурманске произошла история, тронувшая даже стражей порядка, которые по долгу службы каждый день сталкиваются с человеческой жестокостью. На днях на территории заброшенного здания полицейские обнаружили медвежонка. Его шею туго стягивал ошейник, а кормили малыша только хлебом и водой, лишь иногда подливая молоко.

Правоохранители стали выяснять, кому принадлежит помещение и как там оказался маленький хищник. В то же время они обратились за советом к зоозащитникам, ведь помощь медвежонку нужна была здесь и сейчас. Откликнулась Оксана Анчишкина — руководитель местного приюта для животных. Обычно к ней на попечение попадают кошки и собаки, но, узнав историю этого мишки, она не смогла отказать.

— Полицейские — молодцы, они очень по-человечески отнеслись к этой ситуации. Существуют очень строгие правила для содержания медведя, а то, как его содержали, — это жестокое обращение. Да их самих нужно посадить на хлеб и воду! — возмущается Оксана в беседе с Лайфом.

Оказалось, что медвежонку около 7–8 месяцев, хотя он весит не более 20 килограммов. Его пол определить пока невозможно — нужно, чтобы малыш немного подрос и окреп.

Зоозащитники уже связались со специалистами, которые занимаются реабилитацией косолапых, и они готовы принять мурманского найдёныша. Сам центр находится в Тверской области, он работает с животными, которые должны научиться выживать в дикой природе. Планы такие: хищник должен набрать вес, необходимый для зимней спячки. Для это малыша окружат заботой и как следует откормят, но сделают это с умом, чтобы он не успел привыкнуть к людям.

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