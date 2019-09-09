Напавшего на Памфилову преступника доставили в суд — видео

Напавшего на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову уроженца Казахстана доставили в Басманный суд Москвы. Ранее СКР подавал ходатайство об аресте преступника, который уже признал свою вину.

В ходе заседания следователи отметили, что обвиняемый может скрыться, если его оставят на свободе. В итоге просят поместить его под стражу до 6 ноября.

Напомним, в ночь на 6 сентября в подмосковной Истре 36-летний гражданин Казахстана пробрался в дом к председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой и ударил её электрошокером. Мужчина скрылся, однако полицейским, прочёсывавшим лес, удалось обнаружить убежище мужчины.