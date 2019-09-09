Сестра умершей на Кубани девочки рассказала Лайфу о халатности врачей

Когда Сашу привели на осмотр с болями в животе, врач назвала её истеричкой, а когда девочка случайно задела медика, заставила извиниться.

Сестра восьмилетней девочки, погибшей в станице Каневской Краснодарского края после отказа врачей лечить её, рассказала Лайфу подробности трагедии.

По словам Валерии, боли у её сестры Саши начались вечером 17 августа. Её отвезли в приёмное отделение больницы, где хирург в выписке указала, что вмешательства не требуется. Девочку направили в инфекционное отделение, где сделали укол, при этом не уточнив, какое именно лекарство вкололи.

— Уже потом в выписке прочитали, что это сильнодействующие препараты, которые при непонятных болях не дают. Это мы узнали, уже пообщавшись с другими врачами. Они также сделали рентген, но ничего не увидели. В инфекционном отделении бабушка с Сашей сидели в очереди, ей стало немного лучше — видимо, от укола. Бабушка опять пошла к врачам, спросила, можно ли забрать ребёнка домой. В итоге ей сказали, что всё нормально, нужно только дать две таблетки активированного угля и сделать клизму. Их отпустили, заверив, что ничего катастрофического нет, — рассказала Валерия.

В пять утра бабушка увидела, что Саша начала бледнеть. Её вновь отвезли в больницу, где даже пришлось поднять шум, чтобы девочкой занялись врачи. Саша уже сама начала спрашивать: "Дедушка, ну когда меня уже начнут лечить?" Её забрали в реанимацию, но точный диагноз всё ещё не могли установить.

— Потом уже оказалось, что, когда её взяли на операцию, спустя 14 часов после первого обращения, ей сделали прокол и просто развернули кишечник. Но они также говорили, что ребёночку уже хорошо, она начала розоветь. Была также ишемия, то есть потеря кровоснабжения. Один врач даже сказал, что за его тридцатилетнюю практику это первый такой случай. Они все собирались на консилиум, пока мы с бабушкой просили перевезти её в Краснодар, на что нам говорили, что сегодня выходной и врачи не соберутся. Говорили, что есть всё (в местной больнице. — Прим. Лайфа) необходимое для поддержания жизни. Консилиум собрался только в 9:30, а в 9:50 Саша умерла. Нам сказали только в 10:20 об этом, — подчеркнула Валерия.

Валерия добавила, что, когда маленькую Сашу привели на осмотр с жалобами на боль в животе, доктор сказала, что "она истеричка и так себя не ведут, когда просто болит живот". А когда девочка случайно задела медика, та возмутилась и заставила ребёнка извиниться.

Главный врач больницы признала ошибку своей подчинённой, которая при этом даже не выразила соболезнований родным.

Ранее Лайф сообщал, что восьмилетняя Саша скончалась в Каневской больнице. В графе причина смерти было записано: "Заворот кишок". Следователи возбудили уголовное дело.