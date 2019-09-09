Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову

Ранее 36-летнему уроженцу Казахстана было предъявлено обвинение в разбое, совершённом с незаконным проникновением в жилище.

Басманный суд Москвы арестовал Бахыта Карабалаева, обвиняемого в нападении на главу Центризбиркома Эллу Памфилову. Уроженца Казахстана заключили под стражу на два месяца — до 6 ноября.

Любопытно, что сам он против ходатайства следователя об аресте не возражал. На уточняющий вопрос судьи о том, "хочет ли он посидеть в тюрьме", Карабалаев ответил почти утвердительно.

— Ну если нет других вариантов... — сказал он, оборвав фразу на полуслове.

В ходе судебного заседания он ещё раз изложил все обстоятельства произошедшего. По версии обвиняемого, он не знал о личности и роде деятельности потерпевшей, а для разбойного нападения он якобы выбрал случайный дом, который располагался недалеко от места его ночлега.

Напомним, в ночь на 6 сентября в подмосковной Истре 36-летний гражданин Казахстана пробрался в дом к председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой и ударил её электрошокером. Мужчина скрылся, однако полицейским, прочёсывавшим лес, удалось обнаружить убежище мужчины.