В Кирове пьяный "иностранец" перепутал свой дом со зданием ГИБДД — видео

Полицейские не стали пытаться расшифровать речь Андрея и отвезли его в отдел за появление пьяным в общественном месте.

Необычный гость посетил ночью кировское отделение ГАИ. Мужчина стал стучаться в двери управления, но так и не смог вразумительно объяснить, зачем он пришёл. Более того, у правоохранителей даже возникли сомнения, понимает ли ночной гость русский язык.

Сотрудники ППС выступили в роли переводчиков и выяснили, что мужчину, скорее всего, зовут Андрей. При этом на причудливой смеси русского и английского он утверждал, что здание ГИБДД — его дом. Полицейские смогли выяснить, что в Кирове Андрей, по-видимому, находится проездом, к зданию инспекции он пришёл со стороны железнодорожного вокзала. Правоохранители сделали вывод, что мужчина просто серьёзно перебрал со спиртным, вследствие чего забыл родной язык.

За появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения Андрея доставили в отдел полиции.