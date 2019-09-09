Боярский рассказал, где живут самые красивые женщины России

Артист также отметил красоту представительниц слабого пола из Санкт-Петербурга.

Народный артист России Михаил Боярский заявил, что у каждой женщины своя красота и её нельзя классифицировать по регионам. Так актёр отреагировал на опрос, проведённый в честь Дня красоты, сообщает НСН.

Согласно результатам исследования, самые красивые женщины живут в Москве, на втором месте — Санкт-Петербург, третье поделили между собой Новосибирск и Ростов-на-Дону.

— Первые красавицы живут там, где ценят их красоту. Важно, кто ценит красоту, а не где живут красавицы. У каждого своя красота, — прокомментировал рейтинг Боярский.

Артист также отметил, что петербурженки могут посоревноваться красотой с москвичками.

— Не обратить внимания на петербургских женщин просто невозможно. У нас женщины очень любят команду "Зенит", так что мы всегда будем впереди Москвы в этом плане. И "Зенит" играет так хорошо, потому что у него такие красивые поклонницы, — добавил он.

Напомним, ранее россияне попали в рейтинг самых некрасивых наций. Также в списке оказались Великобритания, Польша, Индия и Филиппины.