Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram

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Фото © Pixabay

Неполадки в работе социальной сети Instagram зафиксированы в понедельник, 9 сентября, в нескольких странах, среди которых Россия. Об этом сообщает портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-сервисов.

Проблемы наблюдаются с 19:09 по московскому времени. О трудностях в работе сервиса сообщили пользователи из Великобритании, Франции, Румынии, Германии, Испании, Италии и Португалии. В России больше всего на сбои в работе Instagram жалуются москвичи.

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