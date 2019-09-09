Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram

Неполадки в работе социальной сети Instagram зафиксированы в понедельник, 9 сентября, в нескольких странах, среди которых Россия. Об этом сообщает портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-сервисов.

Проблемы наблюдаются с 19:09 по московскому времени. О трудностях в работе сервиса сообщили пользователи из Великобритании, Франции, Румынии, Германии, Испании, Италии и Португалии. В России больше всего на сбои в работе Instagram жалуются москвичи.