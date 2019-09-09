Альпиниста из России не пустили покорять Монблан с ребёнком

Беспечного отца не напугали ни сложность маршрута, ни крайне неблагоприятные погодные условия.

Власти французской коммуны Сен-Жервэ-ле-Бэн задержали россиянина, который собирался совершить восхождение на Монблан в компании своего десятилетнего сына, передаёт издание La Figaro. Альпиниста не напугали ни высота, ни крайне неблагоприятные погодные условия — он посчитал, что его ребёнок достаточно подготовлен для покорения вершины.

По данным издания, отца и сына задержали, когда они уже сошли с трамвая на станции Орлиное Гнездо на высоте 2732 метра, после чего им предстояло совершить четырёхчасовой переход до приюта Тет Руз, где у них, впрочем, даже не было забронировано место.

С беспечными туристами провели воспитательную беседу, после которой отец и сын решили вернуться к подножию горы, пока не разыгралась буря.

Ранее Лайф рассказывал, как россиянка погибла при восхождении на Фудзияму. 29-летнюю Анну Дубровину насмерть придавило камнем или осколком горной породы.