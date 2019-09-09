Учёные выявили опасность понедельников для сердца

Также к факторам риска относятся жара, загрязнённый воздух, первый и последний дни отпуска.

Наше сердце "не любит" понедельники, полдень, первый и последний дни отпуска, а также высокие температуры. К таким выводам пришли польские учёные — они выяснили, как повышается риск инфаркта в зависимости от окружающих условий. Выводы медиков приводит ТАСС.

Об опасности понедельников говорит тот факт, что 17% инфарктов происходят именно в первый рабочий день. На другие дни — от вторника до пятницы — приходится около 15% таких случаев. А в выходные — только 11–12%. Это происходит из-за того, что стресс на работе повышает риск приступа.

Второй период повышенного риска для сердца — полдень. Анализ польских кардиологов показал, что на утренние часы с 6:00 до 12:00 приходится 27% инфарктов, а на период между полуднем и 18:00 — 35%. Вечером приступы случаются у 22% сердечников, а ночь — самое безопасное время.

Также опасными называют первый и последний день отпуска. В это время риск инфаркта повышается в несколько раз — всё опять же из-за стресса, смены климата и часового пояса, долгой дороги, физического и эмоционального напряжения.

Ещё один фактор — жара. После +20 градусов риск инфаркта повышается в геометрической прогрессии с каждым градусом. При этом резкие перепады температуры тоже вредны.

Но главный враг сердца, говорят учёные, — последствия попыток человека согреть дома, отапливая их некачественным углём или мусором. Так, в периоды, когда качество воздуха оставляет желать лучшего, количество инфарктов в больницах повышается на 12%.