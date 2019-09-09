Сибирскому школьнику грозят домашним обучением из-за стрижки, как у Ибрагимовича

В Красноярском крае ученику четвёртого класса пригрозили домашним обучением из-за того, что мальчик обесцветил волосы и сделал стрижку man bun, как у своего кумира — футболиста Златана Ибрагимовича. Об этом сообщает "360".
Тренер по футболу сибирского школьника Александр Глушков рассказал, что мама мальчика обратилась к нему и пожаловалась на давление со стороны администрации школы.
— К нему никто не пристаёт, кроме завуча и директора. Никто не пристаёт — ни одноклассники, ни старшеклассники. Конкретно претензии двух людей, — поделился Глушков.
По словам тренера, руководство учебного заведения назвало экстравагантным внешний вид ребёнка и также отметило, что хвостик похож на причёску 30-х годов в стиле гитлерюгенд.
В школе от комментариев отказались.
Напомним, ранее полузащитник сборной России Александр Головин удивил своих фанатов новой причёской. Молодой человек покрасил волосы в белый цвет.
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