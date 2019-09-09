Сибирскому школьнику грозят домашним обучением из-за стрижки, как у Ибрагимовича

Четвероклассник обесцветил волосы и сбрил их на висках. Но директор и завуч школы не оценили его экстравагантный внешний вид.

В Красноярском крае ученику четвёртого класса пригрозили домашним обучением из-за того, что мальчик обесцветил волосы и сделал стрижку man bun, как у своего кумира — футболиста Златана Ибрагимовича. Об этом сообщает "360".

Тренер по футболу сибирского школьника Александр Глушков рассказал, что мама мальчика обратилась к нему и пожаловалась на давление со стороны администрации школы.

— К нему никто не пристаёт, кроме завуча и директора. Никто не пристаёт — ни одноклассники, ни старшеклассники. Конкретно претензии двух людей, — поделился Глушков.

По словам тренера, руководство учебного заведения назвало экстравагантным внешний вид ребёнка и также отметило, что хвостик похож на причёску 30-х годов в стиле гитлерюгенд.

В школе от комментариев отказались.

Напомним, ранее полузащитник сборной России Александр Головин удивил своих фанатов новой причёской. Молодой человек покрасил волосы в белый цвет.