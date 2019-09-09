Под Тулой пенсионер застрелил таксиста из-за слишком громкой музыки

Всё произошло среди бела дня на глазах у прохожих и соседей. Сперва пожилой мужчина спустился во двор, чтобы просто попросить убавить громкость, но что-то пошло не так.

Трагический инцидент произошёл в городе Климовск в минувшее воскресенье. В припаркованном во дворе жилого дома автомобиле ВАЗ-2115 сидел водитель такси и слушал музыку. Это не понравилось пожилому мужчине, живущему в доме по соседству.

Как сообщают местные СМИ, сперва он спустился к машине, чтобы сделать замечание обидчику, но в ходе беседы с ним что-то пошло не так. Пенсионер ненадолго вернулся в свою квартиру, а затем снова спустился во двор — уже с ружьём.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), — комментирует пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ. — Причиной преступления стали личные неприязненные отношения обвиняемого к потерпевшему.

Пенсионер задержан, вскоре суд должен принять решение о его аресте.

Ранее в Хабаровске пенсионер решил проучить шумных подростков во дворе с помощью трубки-плевалки. 70-летний мужчина "выстрелил" засохшим пластилином в одного из подростков — 12-летнюю девочку, которая в результате получила рану между лопатками. На него возбудили дело.